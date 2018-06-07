Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ?Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından bir otelAntalyalya, Isparta ve Burdur bölgesi gazetecilerinin katılımıyla düzenlenen "Yerel Medya Buluşmaları" toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'de ABD ile varılan yol haritasıyla ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, Münbiç'ten sonra yol haritasını Fırat'ın doğusunda da uygulamaya başlayacaklarını, bunu YPG/PKK'nın kontrol ettiği tüm bölgeler için uygulayacaklarını dile getirdi.

Mutabakatın bu yönde olduğuna değinen Çavuşoğlu, teröristlerden arındırılan şehirleri gerçek sahibi olan yerli halka teslim edeceklerini, burada da kriterin nüfus yapısı olacağını ifade etti.

Münbiç'ten teröristlerin çıkması konusunda ABD'nin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Buraya bu teröristleri ben getirmedim. Ben de destek vermedim. Silah da vermedim. Bu teröristlerden Suriye'yi temizlemek lazım. Yol haritasının amacı bu. Bu bölgeyi istikrara kavuşturmamız lazım. YPG olduğu sürece de istikrar olmaz. Neden Türkiye'deki 400 bin Kürt bu bölgeye dönemiyor? Biz 2 bin kilometre kareyi DAEŞ'den aldıktan sonra 170 bin civarında Suriyeli Türkiye'den döndü. YPG şu anda Suriye topraklarının yüzde 25'ine yakınını kontrol ediyor. Ve bir tane Kürt veya Arap dönemiyor. Zaten YPG, PKK tarafından etnik temizlik yapmaları için sürgüne gönderilmiş. O yüzden de buralardan temizlenmesi lazım. Kandil'de operasyonlar yapıyoruz, temizleyeceğiz. Orada zaten PKK kendi başına. Ama dışarıdan destek alıyor ama Suriye'de ABD'nin kontrolünde. Burada esasen ABD'nin sorumluluğu var. Dolayısıyla ABD YPG terör örgütlerini buradan gönderecek. Temizleyecek. Nereye gideceği de ciddi bir soru. Tabii Münbiç'ten sonra yol haritası diğer yerlerde de uygulanmaya başlandığı zaman, şu anda istihbaratımızın ve askerlerimizin görüşmeye başladığı bir konu ama önce şu Münbiç yol haritasını bir uygulayalım. Ondan sonra nereye gidecekleri şu anda konuşulmaktan olan konular."

Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk

"KAPILARI KAPATIRIM, ÖLÜRSE ÖLSÜN' DENİLMEZ"

Muhalefetteki partilerin cumhurbaşkanı adaylarının seçilmeleri halinde Türkiye'deki Suriyelileri ülkelerine gönderecekleri yönündeki açıklamalarına ilişkin Çavuşoğlu, adayların insani duygulardan uzak bir şekilde popülizm yaptıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, bu insanların savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bunları nereye göndereceksiniz? Nasıl göndereceksiniz? Rejime mi teslim edeceksiniz? CHP alışık. CHP vaktinde Azerbaycanlı askerleri Sovyetlere teslim etti. Hem de o Azerbaycanlılar 'Bizi siz öldürün, bunlara teslim etmeyin' dedikleri halde teslim etti. CHP alışık kardeşlerimizi satmaya. YPG'nin eline mi teslim edeceksiniz, PKK'ya...Nereye göndereceksiniz, nasıl göndereceksiniz? Bizim yaptığımız gibi göndereceksiniz. Fırat Kalkanı operasyonundan sonra 170 bin Suriyeli döndü. Suriye içerisinden de oraya en az 150 bin kişi döndü. Afrin operasyonu el yapımı patlayıcılar dahil tüm temizlikler yapılıyor, hayat normale dönüyor. Şimdi buraya Türkiye'den de Suriyeliler dönecek, başka yerden de dönecek. Münbiç yol haritası uygulandığı zaman, yine Münbiç'i terk etmek zorunda kalanlar Türkiye'de epeyce var. Onlar buraya dönecekler. ABD ile anlaşmamız bu yol haritasının içinde. Münbiç bittikten sonra Fırat'ın doğusunda PKK'nın ve YPG'nin kontrol ettiği alanları da istikrara kavuşturduğumuz zaman bu insanlar dönmeye başlayacak. Buraları insanların döneceği şekilde bazı yardımlar yapmamız lazım. Su, elektrik önemli. Cumhurbaşkanımız 'Bunları oluşturalım' dedi. Cumhurbaşkanımız geleceği gören bir lider. Ne diyor 'Gelin buralarda güvenli bölgeler oluşturalım, evlerini yapalım. Ekonomik gelir sağlayıcı bir şeyler yapalım.' diyor. Bizden başka duyarlı olan yok ki? 'AB tamam yapalım ama önce siyasi çözümü görelim.' diyor. Diğer ülkeler söylüyoruz, bazıları söz veriyor. 'Veririz' diye söz veriyorlar. Keza Almanya 'Veririz' diyor. Keza bir mültecinin maliyeti Almanya'da Suriye'dekinden 10 kat daha fazla. İnşallah Suriye'de güven ve istikrar oluştukça geri göndeririz. 'Al hepsini, orada ölürsen öl olmaz." İdlib bölgesinde 2 milyon insan var ama aynı zamanda terörist gruplarda var. Bunları gönderdiğin zaman doğrudan kendi bünyesine katacak. Ne olacak bir de onlar tehdit olacak. Şimdi İdlib bölgesinde gözlem noktalarımızı oluşturduk. Burada da insanlar dönmeye başladı. Seçim öncesinde vicdansız bir şekilde 'Kapıları kapatırım, ölürse ölsün' denilmez."

YUNANİSTAN'LA GERİ KABUL ANLAŞMASI DURDURULDU

Yunanistan'da 15 Temmuz darbe girişimine katılan darbeci askerlerin tahliye edilmesiyle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, Yunanistan'ın yaptığının kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

Yunanistan'ın darbelerden en çok çeken ülkelerden biri olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Yunanistan'da hükümet gerçekten bu konuyu çözmek istiyor. Fakat aynı zamanda görüyoruz ki Yunanistan'a batıdan çok ciddi baskı var. Hele hele Yunan yargıçlara. Onlar diyor ki Yunan yargıçlar bağımsız. Ama biz biliyoruz ki onlara batıdan çok baskı var. AB ile bir göçmen anlaşması var. Bu uygulanıyor. Bir de Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk. Son mahkeme kararından sonra da Yunanistan'a yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.