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Dar yerden geçerken küçülebilen drone

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Giriş Tarihi: 7.6.2018
Dar yerden geçerken küçülebilen drone
'daki Aix-Marseille Üniversitesi'ne bağlı Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi (CNRS) dar yerlerden geçerken küçülebilen bir drone geliştirdi. Bilim insanları drone'u yaparken kuşlar ve böceklerin bu tür dar yerlerden geçerken morfolojilerini değiştirmelerinden ilham aldı. Drone küçük bir kapıdan saniyede 2.5 metre hızla geçmek için kanat genişliğini yüzde 48 küçültebiliyor. İnsansız hava aracının geçirdiği bu değişim ise 250 milisaniye kadar bir zaman alıyor. Drone küçülmesi gerektiğini anlayabilmesi için saniyede 120 imaj çekiyor ve bu imajlar gerçek zamanlı olarak 3D lokalizasyon sistemi tarafından analiz ediliyor.
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