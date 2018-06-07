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Fuego felaketinde bilanço yükseliyor

ülkesi Guatemala’daki ’nda meydana gelen larda ölenlerin sayısı 75’e yükseldi. 192 kişi ise kayıp

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018
Fuego felaketinde bilanço yükseliyor
Guatemala'daki 'nda meydana gelen lar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi. Ulusal Adli Bilimler Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, şimdiye kadar 75 kişinin cesedinin bulunduğu, 192 kişinin halen kayıp olduğu bildirildi. Açıklamada, yanardağda dün yeni patlamalar meydana gelmesinin paniğe yol açtığı ve bu nedenle arama kurtarma çalışmalarının aksadığı belirtildi. Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda pazar günü patlamalar olmuş ve püsküren lavlar, El Rodeo köyündeki evleri yok etmişti. Patlamalar sırasında çok sayıda kişinin yanarak öldüğü tahmin ediliyor. Patlamalar sırasında yaralanan çok sayıda kişi tedavi altına alınmış, 3 bin 200'den fazla kişi de güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Yanardağdaki patlamalardan toplam 1.7 milyon kişinin etkilendiği belirtiliyor.
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Fuego felaketinde bilanço yükseliyor
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