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askerleri 7 yi yaraladı

askerlerinin, işgal altındaki ’da yer alan Nablus kentine yaptığı baskında 7 yi yaraladığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 15:51
İsrail askerleri 7 Filistinliyi yaraladı

askerlerinin, işgal altındaki 'da yer alan Nablus kentine yaptığı baskında 7 yi yaraladığı bildirildi. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Nablus'a düzenlediği baskında Filistinli gençlere sert müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda biri ağır olmak üzere 7 Filistinli yaralandı.

İSRAİL ASKERİNİN KULLANDIĞI PLASTİK MERMİ BİR GENCİN YÜZÜNE İSABET ETTİ

Açıklamada ayrıca, İsrail askerlerinin kullandığı nin Filistinli bir gencin yüzüne ettiği, gencin kentteki En-Necah Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Öte yandan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Nablus kentine baskın düzenlediğini ve birçok evde arama yaptığını söyledi.

Baskına taş atarak ve araba lastikleri yakarak karşılık veren Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında yaşanan arbedede askerlerin, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandığı belirtildi.

İsrail askerleri genellikle, "arananları" gözaltına alma iddiasıyla işgal altındaki Batı Şeria'daki kent, belde ve köylere baskınlar düzenliyor.

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İsrail askerleri 7 Filistinliyi yaraladı
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