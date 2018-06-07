Kanada’da kahraman Türk’e cesaret madalyası

Kanada
tarihinde ilk kez bir Türk vatandaşı ülkenin Genel Valisi tarafından Cesaret Madalyası ile ödüllendirildi.
Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Edmonton kentinde yaşayan ve restoran sahibi olan Rıza Kaşıkçıoğlu, başkent Ottawa'daki Kanada Genel Valiliği resmi konutunda düzenlenen törenle madalyasını Genel Vali Julie Payette'den aldı. Törene eşi ve iki oğlu ile katılan Kaşıkçıoğlu'na gösterdiği kahramanlık için teşekkür eden Payette, madalya beratını takdim etti.
Duygularını anlatan Kaşıkçıoğlu, "O apartmanda yangın
başladığını görünce, hemen koşup insanları dışarı çıkarmaya başladım. Sırtıma alıp taşıdıklarımdan belimde ve koştururken çarptığım için de kafamda sorun başladı ama bugün olsa aynı şeyi yapmaktan asla tereddüt etmem'' dedi. MADALYAYI TÜRK MİLLETİ ADINA ALDIM
Kanada Cesaret Madalyası'na layık görülmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Kaşıkçıoğlu, ''Bu madalyayı mensubu olmaktan gurur duyduğum yüce Türk millet adına aldım'' diye konuştu.
Törene, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal da katıldı. Törende Kaşıkçıoğlu ailesine refakat eden Selçuk Ünal, daha sonra aileyi büyükelçilikte ağırladı. Büyükelçi Selçuk Ünal, ''Rıza Kaşıkçıoğlu, yangında insanların kurtulmasına yardım ederken kendisinin sağlığı da menfi etkilendi. Hayati tehlike içeren ameliyatı sonrasında Ottawa'daki törene katılamaması gibi bir durum ortaya çıkmıştı. Kaşıkçıoğlu böyle bir durum olması halinde madalyayı Türk milleti adına Türk Büyükelçisi olarak benim almamı ve Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim etmemi vasiyet etmiş, Kanada Genel Valiliği'ne de bu şekilde bildirimde bulunmuştu. Ancak kendisi hamdolsun o badireyi atlatarak aramıza döndü'' ifadelerini kullandı. ÜLKEDE KAHRAMAN İLAN EDİLMİŞTİ
Rıza Kaşıkçıoğlu, 19 Ocak 2017'de işyerinin karşısındaki binada çıkan yangında onlarca insanın hayatını kurtarmıştı. Kaşıkçıoğlu, 12 katlı binada tek tek kapılara vurarak bina sakinlerini uyarmış, engelli bir vatandaşı sırtına alarak 7 kat aşağı indirmişti. Kaşıkçıoğlu, olayın ardından Edmonton'da kahraman ilan edilmişti.