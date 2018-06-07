Macarena hayat kurtarıyor

İspanyol pop grubu Los del Rio tarafından seslendirilen, akılda kalıcı melodisi ve herkesin taklit ettiği dansıyla dünyayı kasıp kavuran Macarena
şarkısının sadece eğlenceli değil faydalı olduğu da ortaya çıktı. Barselona Üniversitesi
'nde düzenlenen kalp masajı eğitiminde, Macarena'nın ritmine uygun biçimde kalp masajı uygulayan öğrencilerin büyük kısmının başarılı olduğu gözlemlendi. 164 öğrencinin katıldığı eğitimde öğrencilerin bir kısmına akıllı telefon verildi ve telefondaki ritim programına göre kalp masajı yapmaları söylendi. Diğer gruba ise Macarena şarkısını akıllarına getirmeleri ve onun ritmine göre kalp masajı uygulamaları belirtildi. Kontrol grubundaki öğrencilerden ise herhangi bir yöntem verilmeksizin kalp masajı yapmaları istendi. Gözlemlerin sonunda hiçbir talimat verilmeksizin kalp masajı yapmaları istenen öğrencilerin sadece yüzde 24'ünün doğru ritimle kalp masajı yapabildiği gözlemlendi. Aynı şeyi akıllı telefonlardaki metronom programına göre yapmaları istenen öğrencilerin ise yüzde 91'i doğru ritmi bulmayı başardı. Hareketlerini Macarena şarkısına göre gerçekleştiren öğrenciler de yüzde 74 gibi yüksek bir oranla doğru ritimle kalp masajı gerçekleştirebildi. Araştırmayı yürüten Prof. Enrique Carrero Cardenal, "Macarena'nın nakaratında dakikada 103 vuruşluk ritim var. Bu, kalp masajı için doğru ritim demek" dedi.