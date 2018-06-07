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Ölen annelerinin arkasından verdikleri ilan şoke etti!

'de annelerini kaybeden iki çocuk, 80 yaşındaki kadının ünün ardından gazeteye verdikleri ilanda yazdıkları ile herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 7.6.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 15:28
Ölen annelerinin arkasından verdikleri ilan şoke etti!

'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Kathleen Dehmlow, 80 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yakınları onun için gazetelere ilanı verdi.

ÇOCUKLARININ VERDİĞİ ÖLÜM İLANI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Dehmlow için verilen ilanlar arasından bir tanesi ise, kullanılan ifadelerle sosyal medyada hızla yayıldı. Dehmlow'un yıllar önce terk ettiği iki çocuğu 5 paragraftan oluşan ölüm ilanında adeta annelerinin kirli çamaşırlarını gün yüzüne çıkardı.

KAYNINDAN HAMİLE KALMIŞ

Gina ve Jay adlı kardeşler, Dehmlow'un 1967 yılında kocasının kardeşinden hamile kaldığını, kendilerini terk ederek California'da yeni bir hayata başladığını yazdı.

"DÜNYA SENSİZ DAHA İYİ BİR YER"

Kardeşler ilanın devamında, "Gina ve Jay onu hiç özlemeyecek. Artık öldüğüne göre yaptıklarının bedelini ödeme vakti. sensiz daha iyi bir yer" ifadelerini kulandı.

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Ölen annelerinin arkasından verdikleri ilan şoke etti!
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