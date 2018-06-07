Putin'den dünyaya gözdağı: Avangard eşşiz bir silah!

İktidara geldiği 2001 yılından beri "Direkt Hat" programında vatandaşların sorularını cevaplayan Rusya Devlet Başkanı Putin, bu yılki programın ilk 3 saatinde 45'ten fazla soru yanıtladı.

"HİÇ BİR ÜLKE BAŞA ÇIKAMAZ"

Savunma sanayi ile sorulan bir soruya Putin, Rus füze sistemleriyle hiçbir ülkenin başa çıkamayacağı yanıtını verdi.

Vladimir Putin bu yıl tanıttıkları sesten 10 kat daha hızlı Avangard füze sistemini hatırlatarak "Eşsiz bir silah. Eğer günümüzden bahsedecek olursak, yakın gelecekte herhangi bir ülkenin böyle bir silahı üretebileceğini sanmıyorum. Elbette ki bir gün üretebilecekler lakin dediğim gibi biz şimdiden ürettik" dedi.

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı, ABD'nin Anti-Balistik Füze Anlaşmasından tek taraflı geri çekilmesi üzerine yeni silahlar geliştirmeye başladıklarını söyledi.