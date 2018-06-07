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Putin'den dünyaya gözdağı: eşşiz bir silah!

Bu yıl 16.'sı düzenlenen “Direkt Hat” programında Rus vatandaşlarının sorularını yanıtlayan Başkanı , sistemine ilişkin soruya, “Eşsiz bir silah. Eğer günümüzden bahsedecek olursak, yakın gelecekte herhangi bir ülkenin böyle bir silahı üretebileceğini sanmıyorum” dedi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 16:59
Putin'den dünyaya gözdağı: Avangard eşşiz bir silah!

İktidara geldiği 2001 yılından beri "Direkt Hat" programında vatandaşların sorularını cevaplayan Başkanı Putin, bu yılki programın ilk 3 saatinde 45'ten fazla soru yanıtladı.

"HİÇ BİR ÜLKE BAŞA ÇIKAMAZ"

Savunma sanayi ile sorulan bir soruya Putin, Rus sistemleriyle hiçbir ülkenin başa çıkamayacağı yanıtını verdi.
bu yıl tanıttıkları sesten 10 kat daha hızlı füze sistemini hatırlatarak "Eşsiz bir silah. Eğer günümüzden bahsedecek olursak, yakın gelecekte herhangi bir ülkenin böyle bir silahı üretebileceğini sanmıyorum. Elbette ki bir gün üretebilecekler lakin dediğim gibi biz şimdiden ürettik" dedi.

Rusya'dan ABD'ye sert gözdağı

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı, ABD'nin Anti-Balistik Füze Anlaşmasından tek taraflı geri çekilmesi üzerine yeni silahlar geliştirmeye başladıklarını söyledi.

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Putin'den dünyaya gözdağı: Avangard eşşiz bir silah!
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