Ünlü modacı canına kıydı

ABD
'li
moda tasarımcısı Kate Spade
, New York
'taki dairesinde ölü bulundu. Reuters'a konuşan polis kaynakları, temizlikçi tarafından tavana asılı bulunan Spade'in ölümünün "intihar" olarak değerlendirildiğini belirtti. Asıl ismi Katherine Noel Brosnahan olan 55 yaşındaki modacı kariyerine Mademoiselle dergisinde aksesuvar editörlüğü yaparak başladı. Ardından 1993'te Kate Spade New York moda tasarım şirketini kurdu. Kate Spade bu isimle çanta, kıyafet, mücevher, koku ve ayakkabılar tasarlayıp piyasaya sürdü. Coach adlı firma geçen yıl bu markayı satın aldı. Kate Spade New York ABD çapında 140, dünya genelinde ise 175 mağazada satılıyor.