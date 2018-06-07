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Yanardağ felaketi yeni karalar oluşturuyor

ABD'nin Hawaii eyaletinde mayıs başında faaliyete geçen 'ndan akan lavların bölgesini doldurmasıyla yeni karaların oluştuğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 7.6.2018 14:23
Yanardağ felaketi yeni karalar oluşturuyor

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) jeolog Wendy Stovall, Hawaii'de bazı bölgelerin tamamen yok olduğunu, bazı körfezlerin de lavla dolduğunu ve yeni karaların oluştuğunu ifade etti.

Adadaki tatil merkezlerinden "Vacationland"in lavlar tarafından tamamıyla yutulduğunu belirten Stovall, bölgesinde yeni karaların oluştuğunu ifade etti.

Stovall, yanardağda daha büyük patlamaların olacağını söyledi.

Hawaii'de geçen ay faaliyete geçen 'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi güvenli yerlere tahliye edilmişti.

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Yanardağ felaketi yeni karalar oluşturuyor
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