YPG 4 Temmuz’da Menbiç’ten çıkacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasında terör örgütü YPG
/PKK'nın Menbiç'ten çıkması konusundaki mutabakatın detayları netleşmeye başladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, YPG 30 gün içinde ayrılacak. Mutabakatın imzalandığı 4 Haziran tarihinden 30 gün sonra yani 4 Temmuz'da ilk çıkış başlayacak. Süreç 90 günde tamamlanacak. Edinilen bilgilere göre, ABD'nin teklifinde YPG'nin Menbiç'ten çıkış süresi 6 ay olarak yer alıyordu. Ancak Türk tarafının itirazı üzerine süre 90 güne indirildi. İlk 10 günde taraflar hazırlıklarını yapacak. 10-30 gün arasında ise Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları Menbiç'e intikal edecek. 30'uncu günde ilk çıkış başlayacak. Türk ve ABD askerleri terör örgütünün bölgeyi terk etmesine nezaret edecek güvenliği sağlayacak. 3. aşamada bölgenin yönetimi yerel unsurlara bırakılacak. PKK'LILAR KANDİL'DEN İRAN'A KAÇIYOR
Edinilen bilgilere göre, YPG'nin Menbiç'i terk etmesiyle ilgili görüşmeler iki ülke Genelkurmayları ve istihbarat servisleri arasında başladı. 10 günlük sürede, bölgeye ne kadar asker gönderileceği, bu askerlerin nerelerde konuşlanacağı, güvenliğin nasıl sağlanacağı gibi konular netleştirilecek. 10-30 gün arasında TSK'ya bağlı birlikler Menbiç'e girecek. Kontrol noktaları oluşturulacak. Ne kadar asker gireceğine Genelkurmay karar verecek. Öte yandan olası Kandil operasyonu öncesi terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta da sorun olduğu öğrenildi. Türkiye'nin bombardımanları başladığında kamplardaki ve Kandil'deki PKK yöneticilerinin İran tarafına kaçtıkları bilgisi Ankara
'ya ulaştı. İran'la da temasa geçildiği öğrenildi. NATO: MEMNUNUZ NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve ABD'nin Menbiç'te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Stoltenberg, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki zor duruma çözüm bulma çabalarının NATO için de önemli olduğunu söyledi. Stoltenberg, yol haritasının detayları hakkında görüş bildirmesinin mümkün olmadığını ve bunun iki NATO müttefiki tarafından belirleneceğini kaydetti. EN CİDDİ ANLAŞMAZLIK GİDERİLECEK ABD
öncülüğünde uluslararası koalisyonun Irak ve Suriye'de yürüttüğü Doğal Kararlılık Operasyonu sözcülerinden Albay Thomas Veale, Türkiye ile çok yakın çalıştıklarını belirtirken YPG'ye verilen silahların "DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasından sonra geri toplanacağını" vurguladı. Washington Post
gazetesi ise Menbiç anlaşması için "ABD ve Türkiye, en ciddi anlaşmazlıklardan birini gidermeyi amaçlıyor" dedi. Fatih ATİK /
ANKARA