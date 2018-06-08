Son dakika:Cumhurbaşkanlığı'ndan Avusturya'ya tepki!

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Tw,tter hesabından Avusturya'nın sudan bahanelerle yedi camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi, bu ülkedeki İslam karşıtı ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir. Amaç, Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmektir. Avusturya hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır. İslam karşıtlığının ve ırkçılığın bu şekilde normalleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kesin olarak reddedilmelidir." açıklamasında bulundu.

Avusturya'da camide Çanakkale tiyatro gösterisi yapan çocuklar nedeniyle camilerin Türk milliyetçiliği yaptığını iddia eden Avusturya Başnbakanı Sebastian Kurz 7 tane caminin kapatılma kararını vermişti.