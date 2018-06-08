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Kim ’ın affından serbest

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Giriş Tarihi: 8.6.2018
Kim Kardaşyan’ın affından serbest
ABD Başkanı , ülkesinde magazin yıldızı olarak tanınan Kim 'ın affetmesini istediği hükümlünün ömür boyu hapis cezasını hafifletti. , Trump'ın 20 yılı aşkın süredir cezaevinde olan 63 yaşındaki Alice Marie Johnson'ın cezasını hafiflettiğini açıkladı. Alice Marie Johnson, uyuşturucu satıcıları arasındaki mesajları iletmekten 1996'da şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse mahkûm edilmişti. Kim Kardaşyan, Johnson'ın affedilme olasılığını görüşmek üzere geçen hafta Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelmişti.
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Kim Kardaşyan’ın affından serbest
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