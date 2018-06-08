Kim Kardaşyan’ın affından serbest

ABD Başkanı Donald Trump
, ülkesinde magazin yıldızı olarak tanınan Kim Kardaşyan
'ın affetmesini istediği hükümlünün ömür boyu hapis cezasını hafifletti. Beyaz Saray
, Trump'ın 20 yılı aşkın süredir cezaevinde olan 63 yaşındaki Alice Marie Johnson'ın cezasını hafiflettiğini açıkladı. Alice Marie Johnson, uyuşturucu satıcıları arasındaki mesajları iletmekten 1996'da şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse mahkûm edilmişti. Kim Kardaşyan, Johnson'ın affedilme olasılığını görüşmek üzere geçen hafta Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelmişti.