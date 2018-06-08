Menbiç’te 3 stratejik hedef

Türkiye
ve ABD arasında varılan anlaşmaya göre PKK/ YPG'li teröristler 4 Temmuz'dan itibaren Suriye'nin Menbiç
kentini terk etmeye başlayacak. Bazı kritik konularda ise nasıl bir çözüm olacağı merak ediliyor. Menbiç yol haritasında üç stratejik konuya da çözüm bulunacak. ELEKTRİK DAĞITIMI
Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre üç stratejik konudan bir tanesi Menbiç'te bulunan ve bölgeyi sulamasının yanı sıra elektrik üretimi de sağlayan Fırat Barajı
'nın durumu olacak. PKK/YPG'nin bu barajı bırakmak istemediği belirtilirken, örgütün çekilmesiyle buranın kontrolünün de Türk askerine geçmesi bekleniyor. Ancak ABD'liler de barajın kontrolünü isteyebilir. Bu konuda nasıl bir yol izleneceği önümüzdeki günlerde netleşecek. YPG'NİN GETİRDİĞİ SİVİLLER
PKK/YPG'li teröristler Menbiç'in nüfus yapısını kendi lehlerine değiştirmek için Kobani başta olmak üzere Fırat'ın doğusundan zorla Kürt sivilleri getirerek buraya yerleştirmişti. Menbiç halkı, YPG'nin getirdiği Kürtlerin de geri dönmelerini istiyor. Hazırlanacak yol haritasında bu konunun da netliğe kavuşturulması beklenirken, sivillerin kontrollü şekilde ayrılması gündemde. MİLİTANLAR İSTENMİYOR
Kürt siviller kadar, Menbiçli olan veya Menbiç dışından gelen Arap militanlar da ayrı bir başlık olacak. Ankara
, Menbiç'te oluşturulacak yerel yönetimde veya yerel güçler içinde PKK/ PYD-YPG ile birlikte hareket etmiş hiç kimseyi istemiyor. Tıpkı PKK/YPG gibi bu silahlı grupların da Menbiç dışına çıkartılacağı öğrenildi. 'TÜRKİYE İÇİN YOL BULMAK ZORUNDAYIZ'
ABD
Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile ABD'nin mutabakata vardığı Menbiç'te yol haritasına ilişkin, "Türkiye, NATO için bir ön cephe ülkesidir; Esad'in, İran ve Rusya'nın desteği ile halkına getirdiği felaketin ön cephesinde yer alan bir NATO ülkesi. Türkiye'nin meşru menfaatleri için yol bulmak zorundayız" dedi. 400 KİLOMETREKARE TERÖRDEN ARINDIRILDI
TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik yaklaşık 3 aydır süren operasyonlarda 400 kilometrekarelik alan teröristlerden temizlendi, 155 terörist de etkisiz hale getirildi. Sınır hattında oluşturulan 11 üs bölgesinde Mehmetçik, PKK'ya ait Hakurk ve Armuş kampları ile Bradost bölgesinin kontrolünü tamamen sağladı.