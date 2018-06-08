Orangutan iş makinesine karşı direndi

Endonezya
'nın Batı Kalimantan (Borneo) bölgesinde bir orangutan yaşam alanını tahrip eden iş makinesine savaş açtı. Yayımlanan videoda kepçe ağaç yığınını kaldırmaya çalışırken bir orangutan can havliyle iş makinesini durdurmaya çalışıyor. Sungai Putri
ormanlık alanındaki olayda, kepçeyi eliyle durdurmayı deneyen orangutan makinenin gücü karşısında daha fazla karşı koyamayarak kaçacak yer aradı. Orangutan daha sonra ne yazık ki yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Endonezya hükümeti daha önce orangutanların dünyada genelinde kalan son sığınaklarından biri olan Sungai Putri bölgesini koruma sözü vermişti.