Son dakika: ABD alarm verdi! Çin'de diplomatlara sonik saldırı...

ABD, Çin'deki diplomatik temsilciliklerinde alarm verdi. Dışişleri Bakanlığı, bir konsoloslukta çalışan diplomatlarda gizemli bir beyin hasarı görüldüğünü açıkladı. Söz konusu sorunun ortaya çıktığı yer, ülkenin güneyindeki Guangzhou şehrinde bulunan konsolosluk. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, bir ekibin diplomatları ve ailelerini bazı tıbbi testlere tabi tutmak üzere Guangzhou'ya gönderildiğini duyurdu. 31 Mayıs'ta kente giden Amerikalı doktorlar, konsolosluk çalışanlarını muayene ediyor.

170 AMERİKALI PERSONEL ÇALIŞIYOR

Guangzhou kentindeki Amerikan Konsolosluğu'nda 170 Amerikalı personel görev yapıyor. Ayrıca konsoloslukta çalışanlardan bazıları ABD'ye getirildi ve ortaya çıkan semptomlar mercek altına alınıyor. Başkent Pekin'deki büyükelçilikte veya diğer şehirlerdeki diplomatik temsilciliklerde görev yapanlar da istemeleri halinde muayene olmak için ABD'ye dönebilecek. ABD'nin Pekin ve Guangzhou dışında Şanghay, Chengdu, Shenyang ve Wuhan şehirlerinde diplomatları bulunuyor.

İLK DEFA NEW YORK TİMES YAZDI

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde çalışanlarda da daha önce benzer sorunlar ortaya çıkmıştı. Washington yönetimi, sonik saldırı olarak tanımladığı olayda hafif beyin travması, sağırlık, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi sorunlar yaşayan diplomatlarını Havana'dan çekmişti. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasında Havana'dakine benzer sağlık sorunları yaşandığı özellikle vurgulandı.

Guangzhou'da yaşananları ilk olarak New York Times gazetesi yazdı. Gazetenin haberinde, ABD'li yetkililer ortaya çıkan sorundan Çin ya da Rusya'nın sorumlu olabileceğini düşünüyor. Çin tarafı olayla ilgili herhangi bir sebep veya ipucu bulunamadığını açıkladı.

Resmi yayın organı Global Times ise, yaşananları 'oldukça garip' olarak tanımladı. Gazetenin başyazısında "Çinliler hükümet eliyle ABD'li diplomatlara karşı bir ses dalgası saldırısı yapıldığına inanmaz. Bu Çin'in temel kavram ve diplomatik prensiplerine uymaz, tasavvur edilemez" denildi.