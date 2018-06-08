Son dakika: Avusturya cami kapatıyor!

Bugün açıklama yapan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkedeki 7 camiyi kapatacaklarını belirtti. Kurz, diğer ülkelerin maaşlarını verdiği imamları da sınır dışı edeceklerini ifade etti.

Bu sene çocukların, Türkiye'nin maddi destek sağladığı camide Çanakkale Savaşı'nı canlandırması, Avusturyalı yetkililerin soruşturma konusu olmuştu. Bu olay üzerine, Viyana Belediyesi'nin Müslüman derneklerine sağlanan devlet yardımları konusunda "daha katı olması gerektiğini" söyleyen Kurz, bu camiyi kapatmakla tehdit etmişti.