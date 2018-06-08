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Son dakika: cami kapatıyor!

Kurz, çok sayıda imamı sınır dışı edeceklerini ve 7 camiyi kapatacaklarını duyurdu.

Giriş Tarihi: 8.6.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 10:33
Son dakika: Avusturya cami kapatıyor!

Bugün açıklama yapan , ülkedeki 7 camiyi kapatacaklarını belirtti. Kurz, diğer ülkelerin maaşlarını verdiği imamları da sınır dışı edeceklerini ifade etti.

Bu sene çocukların, Türkiye'nin maddi destek sağladığı camide Savaşı'nı canlandırması, Avusturyalı yetkililerin soruşturma konusu olmuştu. Bu olay üzerine, Viyana Belediyesi'nin Müslüman derneklerine sağlanan devlet yardımları konusunda "daha katı olması gerektiğini" söyleyen Kurz, bu camiyi kapatmakla tehdit etmişti.

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Son dakika: Avusturya cami kapatıyor!
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