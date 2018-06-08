Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya kınama!

SON DAKİKA: 'ndan 'ya kınama!

, 'nın 7 camiyi kapatma kararına tepki gösterdi. Bakanlık, "Avusturyalı siyasetçilerin siyasi çıkar elde etme çasını kınıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 8.6.2018 15:31 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 15:39
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya kınama!

, 'nın 7 camiyi kapatma kararına tepki gösterdi. Bakanlık, "Avusturyalı siyasetçilerin siyasi çıkar elde etme çasını kınıyoruz" dedi.

7 CAMİNİN KAPATILACAĞINI İMAMLARIN SINIRDIŞI EDİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Avusturya ı Sebastian Kurz, "'la mücadele kapsamında" ülkede faaliyette bulunan 7 caminin kapatılması ve yurt dışından finanse edilen çok sayıda imamın sınır dışı edilmesi yönünde karar aldıklarını duyurdu. Başbakan Kurz, aşırı sağcı parti lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, Avrupa Birliği (AB) Bakanı Gernot Blümel ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl ile düzenlediği basın toplantısında, "Siyasal İslam ile mücadele kapsamında" alınan kararları açıkladı.

Son dakika: Avusturya cami kapatıyor!
Hangi ülkenin deniz kuvvetlerinde kaç gemi var?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya kınama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN