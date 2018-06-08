SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya kınama!

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına tepki gösterdi. Bakanlık, "Avusturyalı siyasetçilerin siyasi çıkar elde etme çabasını kınıyoruz" dedi.

7 CAMİNİN KAPATILACAĞINI İMAMLARIN SINIRDIŞI EDİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "Siyasal İslam'la mücadele kapsamında" ülkede faaliyette bulunan 7 caminin kapatılması ve yurt dışından finanse edilen çok sayıda imamın sınır dışı edilmesi yönünde karar aldıklarını duyurdu. Başbakan Kurz, aşırı sağcı parti lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, Avrupa Birliği (AB) Bakanı Gernot Blümel ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl ile düzenlediği basın toplantısında, "Siyasal İslam ile mücadele kapsamında" alınan kararları açıkladı.