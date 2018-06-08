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Türk halkı ler’in yanında

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018
Türk halkı Afrinliler’in yanında
Türkıye, terör örgütleri YPG/PKK/DEAŞ işgalinden kurtarılan Afrin'de yaraları sarmaya devam ediyor. TSK çalışmalarına devam ederken, 'deki sivil toplum kuruluşları gönderdikleri yardımları artırdı. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afrin, Racu ve Cinderesi'nde yaşayan sivillere yardım ulaştırdı. Terör örgütünün harabeye çevirdiği camileri onararak tekrar ibadete açtı. Camilerde her gün yüzlerce 'ye iftar veriliyor. TDV Suriye Koordinatörü Mahmut Temelli, ramazan boyunca 40 bin Afrinli'ye yardım ulaştırdıklarını söyledi.
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Türk halkı Afrinliler’in yanında
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