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'nin kararı 'da panik yarattı!

Dışişleri Bakanı 'nun "Geri kul anlaşmasını durdurduk" açıklaması 'da depreme yol açtı. Yunanistan Başbakanlık Ofisi, çavuşoğlu'nun açıklamasının ardından bir açıklama yaptı. Yunanistan'ın tutuklu 8 darbeci askeri serbest bırakması ile ile yunanistan arasında ipler gerilmişti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 14:51 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 15:01
Türkiye'nin kararı Yunanistan'da panik yarattı!

Başbakanlık Ofisi, Dışişleri Bakanı 'nun geri kul anlaşmasının dondurulduğunu açıklamasının ardından bir açıklama yaptı.

YUNAN BASINININ MANŞETLERİNDE!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Perşembe günü açıklamış olduğu ikili Türk-Yunan mülteci anlaşmasının dondurulması ve Türk Deniz Kuvvetlerinin Ege Denizi'nde almış olduğu önlemler Yunan medyasında manşet haber olarak yer aldı. gazetesi, "Üçlü Türk tahriki" başlığını kullanarak Türk tarafının ikili ilişkilerde tansiyonu yükselttiğini yazdı.

Kathimerini gazetesi, "'dan tehdit ve şantaj" manşetini kullanarak Türk tarafının 8 Türk askerinin iade edilmemesi sebebi ile önlemler aldığını yazdı. Ethnos gazetesi ise, "Türkler mülteci anlaşmasını dondurdu" manşetini kullanarak 'nin seçim öncesi Yunanistan'a baskı uyguladığını yazdı.


YUNAN BAŞBAKANLIĞI'NDAN KÜSTAH AÇIKLAMA

Yunanistan Başbakanlık Ofisi ise, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 8 Türk askerinin Yunanistan'a firar ettiği günden bu yana zaten hiçbir iadenin gerçekleşmediğini açıklayarak, "Anlaşmanın işlerliğini kaybetmiş olması, Sayın Çavuşoğlu'nun anlaşmanın durdurulduğuna dair açıklamasında 'geçmiş zaman' kullanmasından da anlaşılıyor" ifadelerine yer verdi.
Yunan Başbakanlık Ofisi, ayrıca Türkiye'nin AB ile arasındaki göçmen iade anlaşmasının yürürlükte olmaya devam ettiğini belirtti.

Son dakika... Hükümetten Yunanistan'a çok sert tepki!

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Türkiye'nin kararı Yunanistan'da panik yarattı!
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