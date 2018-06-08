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Yanardağ sıyla yeni karalar oluşuyor

Giriş Tarihi: 8.6.2018
Yanardağ patlamasıyla yeni karalar oluşuyor
ABD'NİN Hawaii eyaletinde mayıs başında faaliyete geçen 'ndan akan lavların Kapoho bölgesini doldurmasıyla yeni karaların oluştuğu belirtildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) jeolog Wendy Stovall, Hawaii'de bazı bölgelerin tamamen yok olduğunu, bazı körfezlerin de lavla dolduğunu ve yeni karaların oluştuğunu ifade etti. Adadaki tatil merkezlerinden "Vacationland"in lavlar tarafından tamamıyla yutulduğunu belirten Stovall, Kapoho bölgesinde yeni karaların oluştuğunu ifade etti. Stovall, yanardağda daha büyük ların olacağını söyledi. Hawaii'de geçen ay faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi güvenli yerlere tahliye edilmişti. AA
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Yanardağ patlamasıyla yeni karalar oluşuyor
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