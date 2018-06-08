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ile geri kabul anlaşması durduruldu! Şimdi ne olacak?

'ın skandal kararının ardından Türkiye'den gelen büyük bir diplomatik atak geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan ile yapılan geri kabul anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı. Çavuşoğlu açıklamasında, "Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk. Son mahkeme kararından sonra da Yunanistan'a yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi. Konuya ilişkin son detayları Ahaber muhabiri Manolis Kostidis canlı yayında açıkladı. Şimdi gelinen yeni süreçte neler olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.6.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 09:48
Yunanistan ile geri kabul anlaşması durduruldu! Şimdi ne olacak?

'ın hain darbe girişimi sonrasında ülkelerine kaçan 'cülerle ilgili aldığı skandal kararlar devam ediyor. Son olarak bir yargı kararı ile FETÖ'cü hainlere yeniden sahip çıkan Yunanistan'a Türkiye'den misilleme geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan ile yapılan Geri Kabul Anlaşması'nın durdurulduğunu açıkladı.

Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk

ŞU ANDA ANLAŞMAYI DURDURDUK

Yunanistan'da 15 Temmuz darbe girişimine katılan darbeci askerlerin tahliye edilmesiyle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, Yunanistan'ın yaptığının kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

Yunanistan'ın darbelerden en çok çeken ülkelerden biri olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Yunanistan'da hükümet gerçekten bu konuyu çözmek istiyor. Fakat aynı zamanda görüyoruz ki Yunanistan'a batıdan çok ciddi baskı var. Hele hele Yunan yargıçlara. Onlar diyor ki Yunan yargıçlar bağımsız. Ama biz biliyoruz ki onlara batıdan çok baskı var. bir göçmen anlaşması var. Bu uygulanıyor. Bir de Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk. Son mahkeme kararından sonra da Yunanistan'a yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Yunanistan ile 'Geri kabul anlaşması' durduruldu! Peki şimdi ne olacak?

AHABER MUHABİRİ YUNANİSTAN'DAN DETAYLARI PAYLAŞTI

Konuyu ilişkin Yunanistan cephesindeki son durumları paylaşan Ahaber muhabiri Manolis Kostidis şu ifadeleri kullandı: Tüm Yunan medyasında bu konuda manşetler var. Yunanistan'dan Türkiye'nin mesajını aldı. Türkiye'den verilen siyasi mesaj alındı, AB ile imzalanan geri kabul anlaşması için de bir mesaj verildi. Dün Yunanistan'da alınan karar ile ilgili büyük bir panik yaşandı. Yunan medyası bu konuyla yakından ilgilenmeye devam edecektir.

Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk

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Yunanistan ile geri kabul anlaşması durduruldu! Şimdi ne olacak?
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