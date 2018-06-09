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'ye büyük şok! hackerler kritik bilgileri ele geçirdi

’un haberine göre, hükümetinin hackerları, ’li yetkililerin bilgisayarlarını hackleyerek, içerisinde denizaltı savaş faaliyetleri ile ilgili yüksek hassasiyet ve önem taşıyan bilgileri ele geçirdiler.

Giriş Tarihi: 9.6.2018 11:41 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 11:54
ABD'ye büyük şok! Çin hackerler kritik bilgileri ele geçirdi

İsmi verilmeyen bir 'li yetkili, hackerların ele geçirdiği bilgilerin, ABD denizaltılarının süper sonik füze planlarını içerdiğini belirtirken, bahsi geçen güvenlik ihlalinin geçtiğimiz Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştiği ve Amerikan ordusu ile 'nın konuyu netleştirmek adına bir soruşturma başlattığına yer verildi.

FBI KONUYA İLİŞKİN BİLGİLERİ KAMUYLA PAYLAŞILMAYACAĞINI BİLDİRDİ

ve Reuters gibi gazetelerin FBI ve ordudan konu ile alakalı açıklama yapmalarını istemeleri üzerine ise, ordu yetkililerinden, bu tarz önemli bilgilerin kamuya açık bir şekilde paylaşılamayacak şekilde gizlilik içerdiğine dair cevap geldi.

büyükelçiliği, ABD'li yetkililerin bilgisayarlarının ele geçirildiğine dair bir bilgilerinin olmadığını açıklarken, hackerların Newport'taki askeri üste bulunan Denizaltı Savaş Merkezi'nin bilgisayarlarına saldırıda bulunduğu kaydedildi.

Hangi ülkenin deniz kuvvetlerinde kaç gemi var?

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ABD'ye büyük şok! Çin hackerler kritik bilgileri ele geçirdi
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