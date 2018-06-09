Aksa hasreti engel tanımadı

İşgal
altındaki Batı Şeria
'da yaşayan Filistinliler, İsrail
'in çıkardığı hukuksuz zorluklar ve engellere rağmen ramazan ayının dördüncü cuma namazını Mescid-i Aksa
'da kılmak için çeşitli yollarla Kudüs
'e akın etti. Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan binlerce Filistinli kadın, 12 yaş altındaki çocuk ve 40 yaşın üzerindeki erkek, Ayrım Duvarı'ndaki kapılarda uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı gençler 5 metre yüksekliğindeki duvara merdiven dayayarak Kudüs'e geçti. İSRAİL KATLİAMA DEVAM EDİYOR
İsrail askerleri, Gazze
sınırında "Milyonluk Kudüs" gösterisi düzenleyen Filistinlilere yine vahşice saldırdı. Gaz bombalarıyla yapılan saldırıda 4 Filistinli şehit oldu, 618 kişi de yaralandı. İsrail güçlerinin göstericilere attığı gaz bombalarından biri, Heysem Ebu Seble (solda) isimli Filistinli gencin ağzına girerek yaralanmasına neden oldu.