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Birleşmiş Milletler için acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (GK), sınırında 'in yaptığı katliamlar nedeniyle önümüzdeki Çarşamba günü toplanacak.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 10:42
Birleşmiş Milletler Gazze için acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (GK), sınırında 'in yaptığı katliamlar nedeniyle önümüzdeki Çarşamba günü toplanacak.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Miroslav Lajcak, BM Genel Kurulunun Arap ülkelerinin talebi üzerine Gazze Şeridi'nde durumu tartışmak için "acil toplanma" kararı aldığını açıkladı.

İSRAİL ASKERİNİN YAPTIĞI KATLİAMLAR KINANDI

Öte yandan 'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerileri tarafından yapılan katliamları kınadı. Mansur, "Arap ülkeler temsilcileri ve İslam İşbirliği Teşkilatı, BM Genel Kurulu Başkanından Filistinli sivillere uluslararası koruma sağlamaya yönelik bir karar tasarısını görüşmek üzere acil bir oturum düzenlemesini istedi" dedi.

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Birleşmiş Milletler Gazze için acil toplanıyor
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