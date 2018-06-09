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Husilerden 'a füze saldırısı

'de Husilerin, 'ın sınır kenti Necran'a füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Giriş Tarihi: 9.6.2018 10:18
Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

resmi televizyonu İhbariyye'de yer alan habere göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, topraklarından Necran kentine iki roket fırlatıldığını, bunlardan birinin başarısızlıkla sonuçlanarak Yemen topraklarına dönerek düştüğünü, diğerinin ise Necran'da bir çöl arazisine isabet ettiğini duyurdu.

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Maliki, Husiler tarafından düzenlenen bu saldırının, rejiminin Husilere desteğini sürdürdüğünü ispatladığını belirtti. Öte yandan, Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalında yayımlanan haberde ise "Suudi Arabistan'ın Necran kentinde ve Asir bölgesinde bazı askeri üslere balistik füzelerle saldırı düzenlendiği" ileri sürüldü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine atılan füze sayısı 149'a yükseldi.

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Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı
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