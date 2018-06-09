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’e hava saldırısı: 44 ölü 80 yaralı

Giriş Tarihi: 9.6.2018
Surıye'de gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alan Zerdene köyündeki hava saldırılarında 44 sivil yaşamını yitirdi, 80 sivil yaralandı. İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf bölgeye önce bir saldırı yapıldığını, ardından yaralıları kurtarma çalışmaları esnasında tekrar saldırı olduğunu ve büyük kaybın ikinci saldırı sırasında yaşandığını bildirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı kuruluş, saldırıyı gerçekleştiren uçağın Lazkiye'deki hava üssünden kalkan Rusya'ya ait SU 24 tipi savaş uçakları olduğunu aktardı.
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İdlib’e hava saldırısı: 44 ölü 80 yaralı
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