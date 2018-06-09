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Son dakika: Dünya çalkalanıyor! Trump böldü!

Derin görüş ayrılıklarının gölgesinde başlayan zirvesinde temaslar başarısız oldu. BBC muhiri Robbins, çok kötü başlayan zirvenin bir bildiri yayınlanmadan bitebileceğini aktarıyor.

Giriş Tarihi: 9.6.2018 12:02 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 12:18
Son dakika: Dünya çalkalanıyor! Trump G7 zirvesini böldü!

'nın evsahipliğinde yapılan zirvesinde soğuk rüzgarlar esiyor. D ile Fransa, , , , ve Kanada'nın derin görüş ayrılıklarıyla başlayan zirvede, herhangi bir ilerleme sağlanamadı. İlk gün liderler aile fotoğrafı çektirdi ve ayaküstü kısa görüşmeler gerçekleştirdi.

ZİRVEDE HERHANGİ BİR İLERLEME SAĞLANAMADI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ile AB Komisyonu yöneticilerinin de yer aldığı zirvede en önemli sorunlar ABD'nin ithal çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergisi uygulaması kararı, Paris İklim Anlaşması ve ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi. G7'yi takip eden BBC diplomasi muhabiri James Robbins, zirvenin ilk gününde anlaşmazlıkların iyice su yüzüne çıktığını ve çok kötü bir başlangıç yapıldığını aktarıyor. Robbins'e göre, zirve sonunda ortak bildirinin yayınlanma ihtimali hayli düşük.

TRUMP'TAN RUSYA ÖNERİSİ!

G7'yi bölen ABD Başkanı 'ın zirve başlamadan önce 'nın da gruba yeniden katılması önerisi ise şaşkınlık yarattı. Söz konusu teklif yalnızca İtalya'da yeni iktidara gelen aşırı sağcı Giuseppe Conte tarafından destek gördü, diğer üyeler öneriyi reddetti.

Rusya, 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinin ardından dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinin oluşturduğu G8 grubundan atılmış, grup G7 adını almıştı. Zirvedeki krizlere rağmen ABD lideri Trump ikili görüşmeler yaptı.

TRUMP: OLUMLU ŞEYLER OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Trump, ABD ile AB arasındaki ticaret ve gümrük vergisi gibi konuları ele aldı. Trump, "İlişkimiz çok iyi ama ticaret konusunda bazı testler yaşadık. ABD, AB ülkelerine devasa ticaret açığı veriyor ve biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Olumlu şeyler olacağını düşünüyorum" dedi.

İki tarafın da kazanabileceği bir formül bulmaya çalıştıklarını belirten Macron ise, "Bazen ayrı düşündüğümüz şeyler oluyor ancak ortak endişelere ve değerlere sahip olduğumuzun farkındayız" ifadesini kullandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau-Trump buluşmasında ise iki ülke arasındaki gümrük gerilimi masadaydı. Trump, görüşme sonunda "İlişkimiz çok iyi. Gümrük vergilerini düşürmek ve ülkelerimiz için adil bir noktaya getirmek için çalışıyoruz. Çok mesafe katettik ama nasıl devam edeceğini göreceğiz" diye konuştu.

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Son dakika: Dünya çalkalanıyor! Trump G7 zirvesini böldü!
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