Son Dakika: Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs" gösterisi

Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında Nekse'nin 51. yılı dolayısıyla barışçıl Milyonluk Kudüs gösterisi düzenleniyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 30 Mart'ta başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 120'den fazla Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini, 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere 13 bin 672 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

İSRAİL DURDURMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF EDİYOR

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FKHC) Siyasi Ofis Üyesi Cemil Mezher, İsrail'in Büyük Dönüş Yürüyüşünü durdurmak için uluslararası alanda çaba sarf ettiğini söyledi.

Büyük Dönüş Yürüyüşüne katılan Mezher, Büyük Dönüş Yürüyüşünün İsrail'in hesaplarını altüst ettiğini ve işgalcileri yıldırdığını ifade etti. Mezher, İsrail'in gösterileri sona erdirmek için uluslararası alanda çaba sarf ettiğini belirtti.

Filistinlilerin ulusal haklarını insani boyuttaki davalar için feda etmeyeceğini vurgulayan Mezher, "Bizler ulusal bir dava için mücadele ediyoruz." dedi.

ELİNDE TÜRK BAYRAĞIYLA YÜRÜYÜŞE KATILDI

Türkiye'nin katil İsrail'e karşı durmasından memnun olan bölge halkı, gösterilerinde Türk bayrağı açmaya başladı. Gösteriye atıyla katılan bir Filistinli'nin elinde Türk bayrağıyla yürüyüşe katılması dikkatlerden kaçmadı.