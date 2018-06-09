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Son Dakika: , güçlerine verdiği desteği durdurdu

Son dakika haberi... , Haziran 2014’te terör örgütü ’ın ’ın büyük bölümünü işgal etmesinin ardından Kürt güçlerine verdiği askeri desteği durdurdu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2018 16:01
Son Dakika: Kanada, Peşmerge güçlerine verdiği desteği durdurdu

Savunma Bakanlığı, terör örgütü 'ın ilerleyişini durdurmak için Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı güçlerine verdiği desteğin sona erdiğini açıkladı. Kanada askeri birliklerinin 'u kurtarma operasyonunda büyük katkıda bulunduğunu belirten Savunma Bakanlığı, DEAŞ'a karşı mücadele veren Peşmerge güçlerinin eğitimine gerek kalmadığını duyurdu. Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele etmek için kurulan Uluslararası Koalisyonun askeri operasyonlarına katılan Kanada, 2016'nın Şubat ayında özel kuvvetler sayısını 210'a çıkarmıştı. Kanada, geçtiğimiz Ekim ayında Irak ordusu ile Peşmerge güçleri arasında referandum sonrası meydana gelen gerginlik nedeniyle askeri yardımın askıya alınmasına karar vermişti.

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Son Dakika: Kanada, Peşmerge güçlerine verdiği desteği durdurdu
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