Ünlü şef yaşamına son verdi

ABD
'li şef, Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazar Anthony Bourdain
61 yaşında intihar
ederek yaşamını sonlandırdı. CNN'de seyahat ve yemek odaklı 'Parts Unknown' adlı TV programını hazırlayan ABD'li ünlü şef Anthony Bourdain Fransa'nın Strasbourg kentindeki otel odasında kendini asarak intihar etti. Etnik mutfaklar üzerine de uzmanlığı olan ünlü şef Türkiye
'ye de defalarca gelmişti. Bourdain, İstanbul
'da dürüm ve ıslak hamburger, Mardin
'de ise kaburga dolması lezzetlerini tatmış ve tanıtmıştı. Bourdain'in kariyeri New York
er dergisinin onun New York restoranlarının iç yüzünü ortaya koymayı hedefleyen 'Bunu Okumadan Yemek Yemeyin' adlı makalesini 1999'da basmasının ardından yükselmişti.