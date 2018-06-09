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Ünlü şef yaşamına son verdi

Giriş Tarihi: 9.6.2018
Ünlü şef yaşamına son verdi
'li şef, Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazar 61 yaşında ederek yaşamını sonlandırdı. CNN'de seyahat ve yemek odaklı 'Parts Unknown' adlı TV programını hazırlayan ABD'li ünlü şef Anthony Bourdain Fransa'nın Strasbourg kentindeki otel odasında kendini asarak intihar etti. Etnik mutfaklar üzerine de uzmanlığı olan ünlü şef 'ye de defalarca gelmişti. Bourdain, 'da dürüm ve ıslak hamburger, 'de ise kaburga dolması lezzetlerini tatmış ve tanıtmıştı. Bourdain'in kariyeri er dergisinin onun New York restoranlarının iç yüzünü ortaya koymayı hedefleyen 'Bunu Okumadan Yemek Yemeyin' adlı makalesini 1999'da basmasının ardından yükselmişti.
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Ünlü şef yaşamına son verdi
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