Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Almanya FETÖ'nün tehlikesine uyandı

'nün tehlikesine uyandı

'nın tüm uyarılarına rağmen 'nün üst düzey isimlerine kucak açan 'da Dışişleri Başkanlığı nihayet örgütün yapısına ve kumpaslarına dikkat çeken bir rapor hazırladı.

Giriş Tarihi: 10.6.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 15:30
Almanya FETÖ'nün tehlikesine uyandı

, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaçan Fetullahçı teröristlere kucak açmıştı. Darbeci askerlerin iltica taleplerini kabul eden Almanya'ya 'den sert tepkiler ortaya konmuştu. yapılanması konusunda Türkiye ile aynı görüşlere sahip olmadıklarını açıklayan Alman yetkililer, gibi darbeci askerlere sahip çıkmıştı.

ALMAN DERGİ DIŞİŞLERİ RAPORUNU YAYINLADI

Alman Der Spigel dergisi, Almanya tarafından FETÖ hakkında yayınlanan yeni bir raporu okuyucularıyla paylaştı.

Yayınlanan rapora göre Almanya'nın FETÖ yapılanmasına yönelik görüşlerinde değişim olduğu ortaya çıkıyor. Buna göre Almanya, FETÖ'cülere artık daha çok kuşkuyla yaklaşmaya başladı.

"TÜRKİYE'DE DEVLET KURUMLARINA SIZDILAR"

Dışişleri Bakanlığı'nın Şubat ayında hazırladığı gizli bir rapora dayandırılan haberde, FETÖ'cülerin Türkiye'de emniyet, yargı ve diğer devlet kurumlarına sızdığı ifade edildi. Almanya'nın Büyükelçiliği'ndeki farklı kaynakların bu konuda aynı görüşü paylaştığı belirtilerek, raporda "Hareketin komplocu kısmı sıkı bir hiyerarşi ile kendini gösteriyor ve yapısı organize suç oluşumlarını andırıyor" ifadesi yer aldı.

FETÖ MENSUBUNUN İTİRAFI

FETÖ'nün Almanya'da önde gelen isimlerinden biri dergiye yaptığı açıklamada, örgütü "antidemokratik" olarak nitelendirdi.

Alman Bakan:Türklerin ayrımcılığa uğramaları utanç verici

Tabutta dikkat çeken detay

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya FETÖ'nün tehlikesine uyandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN