Almanya'da Türk imamlara kamyonlu saldırı!

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Altena kentinde cami çıkışında yarı açık bir kamyonet, kaldırımda yürüyen 5 Türk vatandaşının üzerine daldı. Polis, kazanın nasıl olduğu konusunda net bilgi vermezken, kazanın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.

KURZ'UN KARARI AŞIRI SAĞCILARDA MEMNUNİYET YARATTI

Geçtiğimiz günlerde Avusturya'nın ırkçı Başbakanı Sebastian Kurz, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı imamları sınır dışı etme kararı aldıklarını açıklamıştı. Kurz'un kararı Müslüman dünyasında tepkilere neden olurken, Avrupa'daki aşırı sağcı gruplar tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Bu kararın ardından böyle bir olayın gerçekleşmesi olası terör saldırısı şüphesini güçlendiriyor.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada aralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı din görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Helikopter ile hastanekaldırılanlan Türklerin tedavisi devam ediyor.