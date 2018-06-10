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Yıldırım'dam Erdoğan Demirören mesajı

, hayatını kaybeden işadamı Erdoğan Demiören'in cezane töreninde açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Demirören için; "Bir ömrü memleket için, memleketin sanayisi için, çalışanın alın teri için ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 10.6.2018 14:22
Başbakan Yıldırım'dam Erdoğan Demirören mesajı

, Erdoğan Demirören'in cenaze törenine katıldı. Cenaze namazı için si'nde gelen Başbakan Binali Yıldırım, Erdoğan Demirören'in ardından şunları söyledi:

"Bir ömrü memleket için, memleketin sanayisi için, çalışanın alın teri için ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemiz için çok şey yaptı. Bir çok sanayi tesisiyle ülkenin kalkınmasına katkı sağladı. Binlerce insanın evine ekmek götürmesini sağladı. Söyleyecek tek şey iyi bir insandı. Biz kendisini iyi biliriz. Mekanı cennet olsun. Mübarek günlerde hakkın rahmetine kavuştu. Ölüm bir gerçek, hepimiz bir gün bu günü yaşayacağız. Allah o gün de yardımcımız olsun. İmandan, kitaptan ayırmasın diyorum. Cumhurbaşkanımız hemen aileyi aradı görüştü, bugün kendisi katılamıyor. Ben hem kendim, hem de cumhurbaşkanımız adına bu cenazeye katılıyorum."

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Başbakan Yıldırım'dam Erdoğan Demirören mesajı
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