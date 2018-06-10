Erdoğan’dan Obama’ya: 180 derece döndün

Eski ABD Başkanı Barack Obama
'nın tüm ikili görüşmelerine katılan eski Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes, kitabı 'Olduğu gibi Dünya'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ilginç bir anekdot aktardı.
Kitapta anlatılana göre, 2011 Eylül'ünde New York BM Genel Kurul görüşmeleri sırasında o zaman Başbakan olan Erdoğan ile bir araya gelen Obama'nın ajandasında Ortadoğu barışı vardı. ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin
'i devlet olarak tanıyacak bir tasarıyı engellemeye çalışıyordu ve konu Erdoğan - Obama görüşmesinde gündeme geldi. Erdoğan, Obama'ya bir yılda 180 derece dönüş yaptığını hatırlatarak zor anlar yaşattı.
Rhodes, yaşananları şöyle anlatıyor: Erdoğan, görüşmede bıyık altından gülerek, Obama'nın geçen yıl BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı okudu. Obama o konuşmada herkesin bir barış planı için çalışmasını istiyordu ve bu da Filistin'in BM tarafından devlet olarak kabul edilmesini içerebilirdi. Erdoğan meseleleri detaylıca tartışmayı seviyordu. Obama, Filistinlilerin BM aracılığıyla devlet sahibi olmalarının savunulamaz olduğunu öne sürdü. İsrail
'le müzakere edilmeliydi. Güney Sudan'ı örnek verdi, dünyanın en yeni ülkesinin doğması için pek çok yıl ve müzakerelerle bir çözüm gerekmişti. Erdoğan, Güney Sudan örneği geldiğinde ise Obama'ya şöyle diyor: 'Ve Güney Sudan için kuzeyin senelerce yaptırıma uğraması gerekti. Aynısını İsrail için de mi öneriyorsun?"
Obama'nın İsrail'e yaptırım uygulamak diye bir seçeneği bulunmadığı için Erdoğan'a herhangi bir cevap veremedi.