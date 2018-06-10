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G-7 zirvesi sonrası ortalık karışıyor! "Trudeau bizi sırtımızdan bıçakladı..."

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, 'ın Başbakanı Trudeau'nun sözleri nedeniyle G7 sonuç bildirgesine imza atmadığını söyledi ve 'Trudeau bizi sırtımızdan bıçakladı' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.6.2018 16:32 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 16:39
G-7 zirvesi sonrası ortalık karışıyor! Trudeau bizi sırtımızdan bıçakladı...

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald G7 sonuç bildirgesine imza atmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kudlow, Trump'ın Başbakanı Justin Trudeau'nun organizasyonun kapanışı için yaptığı basın toplantısında serf ettiği sözler nedeniyle bildirgeyi imzalamadığını söyledi.

Kudlow, "Trudeau bizi sırtımızdan bıçakladı" ifadelerini kullandı.

Trudeau G-7 Zirvesinin sona ermesi üzerine bir basın toplantısı düzenlemiş ve Trump'a ağır eleştiriler yöneltmişti.

Kanadalıların I. Dünya Savaş'ından bu yana Amerikan askerleri ile omuz omuza savaştığını hatırlatan Trudeau, ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasının Kanada halkına "adeta hakaret" olarak nitelemişti.

Trudeau ayrıca, "Kanadalılar kibardır. Biz makul insanlarız ama itip kakılmayacağız." demişti. Trump ise bu sözler üzerine Trudeau için 'ikiyüzlü ve zayıf' ifadelerini kullanmıştı.

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G-7 zirvesi sonrası ortalık karışıyor! "Trudeau bizi sırtımızdan bıçakladı..."
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