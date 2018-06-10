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lideri Kim, tarihi zirve için Singapur’da

lideri Kim , Başkanı Trump'la yapacağı tarihi zirveye iki gün kala Singapur’a geldi.

Giriş Tarihi: 10.6.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 11:59
Kuzey Kore lideri Kim, tarihi zirve için Singapur’da

lideri Kim , 12 Haziran'da Başkanı ile gerçekleştireceği zirve için Singapur'a geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarihi zirveye iki gün kala Singapur'a geldi. Kuzey Kore liderini Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan karşıladı.

Kuzey Kore lideri, hava alanından siyah araçlarla çevrelenen, ülkesinin bayrağını taşıyan bir limuzinle ayrıldı ve daha önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kaldığı St. Regis Oteli'ne geçti.

Kim, ABD Başkanı Donald Trump ile 12 Haziran'da Singapur'un Sentosa Adası'nda bir araya gelecek. Her iki lider de zirveden önce Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile görüşecek.

Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılacağı zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.

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Kuzey Kore lideri Kim, tarihi zirve için Singapur’da
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