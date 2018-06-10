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'de iftar düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği () ABD Şubesi tarafından eyaletine bağlı kentinde gerçekleştirilen geleneksel iftar organizasyonu, iş adamları, Türk toplumu temsilcileri ve çok sayıda davetliyi bir araya getirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 06:54 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 06:56
MÜSİAD New Jersey'de iftar düzenledi

ABD Başkanı Mustafa Tuncer'in ev sahipliğinde düzenlenen iftara Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Levent Ali Yıldız, ticaret ve diyanet ateşelerinin yanı sıra MÜSİAD üyesi iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

- "Kırmızı beyaz kardeşliğini yaşatmak zorundayız"

Tuncer, iftarın ardından yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işleminin ABD'de başladığını hatırlatarak, seçimlerin ülkenin birliğini ve gücünü artıran demokratik bir ortamda geçmesi dileğinde bulundu. Tuncer, tüm vatandaşların seçimlere katılarak demokratik görevlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Yurt dışında Türk toplumu arasındaki çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesinin önemine de işaret eden Tuncer, "Geldiğimiz coğrafyalar ne olursa olsun aramızda kırmızı beyaz kardeşliğini yaşatmak zorundayız. Ticarete de bu gözle bakmalıyız, siyasete de bu gözle bakmalıyız, aramızdaki ilişkilere de bu gözle bakmalıyız." dedi.

AK Parti Amerika SKM Başkanı Levent Ali Yıldız da Amerika'daki seçim sürecinin 9-17 Haziran tarihlerinde devam edeceğini hatırlatarak, huzurlu ve sorunsuz bir seçim süreci geçireceklerine olan inancını vurguladı.

New York Ticaret Ateşesi Ahmet Selçuk Nalbant ise Amerika'da yatırım yapan Türk iş adamlarına her türlü desteği vermeye gayret ettiklerini vurgulayarak, Türk toplumunun insan kaynağı envanterinin çıkartılarak bu insanların yatırımcılarla buluşmalarını sağlayacak bir çalışmanın, dayanışma ruhuyla yapılmasının önemine işaret etti.

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MÜSİAD New Jersey'de iftar düzenledi
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