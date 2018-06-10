Otizmle gıda alerjisi bağlantılı

ABD
'deki Iowa Üniversitesi
tarafından yapılan araştırmada otizm hastası çocuklarda gıda alerjisinin ortaya çıkma riskinin daha yüksek olduğu anlaşıldı. Üniversitenin Kamu Sağlığı Fakültesi'ndeki çalışmayı yürüten Wei Bao, otizm spektrum bozukluğuna (ASD
) neden olan esas etkenlerden birinin "bağışıklık sistemindeki işlevsizlik" olduğunu söyledi. 200 BİN KİŞİ İNCELENDİ
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin düzenlediği Ulusal Sağlık Görüşme Anketi'nde 200 bin çocuğun sağlık verileri incelendi. 1997-2016 yılları arasında 3 ila 17 yaş arasındaki çocuklardan yüzde 11.25'inde ASD vakası ile gıda alerjisinin bulunduğu tespit edildi. Bao bu çalışmayla iki vaka arasında bir bağ gözlemlense de gıda alerjisinin tam olarak bu hastalığa neden olduğunun şimdilik kesin olarak söylenemeyeceğini belirtti. Ancak bu ilişkiyi öne süren başka bilimsel çalışmalar da bulunuyor. Çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Bao, "Yaşamın erken evrelerindeki immünolojik bozukluklar beyin gelişimini ve sosyal işlevleri etkilemesi mümkün" diye konuştu.