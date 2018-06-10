Türk ve ABD askeri devriye gezecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
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Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerle bir araya geldi. NATO Karargâhı'nda bazı ikili görüşmelerde bulunduğunu belirten Bakan Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Özellikle Menbiç
'teki yol haritasıyla alakalı son derece ayrıntılı ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. İlk görüşmelerimizde SDG olarak tanımlanan ve içinde fiilen YPG
/PKK unsurlarının da bulunduğu o yapıyla ilgili daha farklı düşünceleri vardı. Bugüne kadar birçok görüşme gerçekleştirdik. Bu yapının deşifre edilmesi için hem olayın gerçek boyutunu anlattık hem de YPG ile PKK arasındaki organik ilişkinin bütün belge ve bilgilerle ortaya konulmasını sağladık" ifadelerini kullandı.
"Menbiç yol haritasının planlandığı gibi yürütülmesinde gecikme ve oyalama olmayacak. Bu ifadeyi net bir şekilde görüşmede dile getirdiler, bu da bizim için önemli. Daha önce birtakım sözler vardı ve yerine gelmedi. Bundan sonra ümit ediyoruz bu sözler varılan mutabakatlar çerçevesinde yerine getirilir.
Menbiç'te devriye görevi tamamen Türkiye ve ABD kuvvetleri birlikte yapacak." diyen Bakan Canikli, bunu "son derece önemli" olarak nitelendirdi. ABD'YE S-400 RESTİ
Mattis ile görüşmesinde S-400 hava savunma sistemleriyle F-35 savaş uçaklarının da gündeme geldiğini belirten Canikli, şunları söyledi:
"Onların hassasiyetleri S-400 sisteminin çok güçlü radarlara sahip olması. Türkiye'ye kurulması halinde başta F-35 savaş uçakları olmak üzere diğer NATO unsurlarını rahatsız edebileceği ve bazı NATO'ya ait bilgilerin bu radarlar vasıtasıyla başka yerlere aktarılabileceği şeklinde bir kaygıyı ifade etti. O nedenle büyük oranda ABD Senatosu'nun da S-400'lerin Rusya'dan alınmasına itirazı olduğunu söyledi. Biz de kendisine böyle bir tehlikenin, riskin hiçbir zaman olmayacağını, gündeme gelmeyeceğine garanti verdik. Yani Türkiye'de kurulacak S-400 sistemi hiçbir şekilde, hiçbir NATO unsurunu, F-35 uçakları dahil rahatsız etmeyecek ve onlar için bir tehdit ve tehlike oluşturmayacak. Bu garantiyi kendilerine verdik, açık olarak bunu ifade ettik. Bunu, kendisinden Senato'ya anlatmasını talep ettik. S-400'ler kurulacak, gelecek, o konuda herhangi bir tartışma söz konusu değil." 500'DEN FAZLA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Savunma Bakanı Canikli, Mahmur Kampı'nda terör örgütü PKK'nın ciddi bir mevcudiyetinin olduğunu belirterek, "Elbette her alan kendi özel şartları çerçevesinde müdahaleye maruz kalır" diye konuştu. Canikli, Irak'ın kuzeyine dair ise "Kökten temizlemek için ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar da gideceğiz. O bölgeyi temizlemek için Afrin'deki kararlılığımızı göstereceğiz. Yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyinde yaptığımız operasyonlarda 500'den fazla terörist etkisiz hale getirilmiştir." METİN TEMEL PAŞA'YA DA SAHİP ÇIKTI
Son dönemde terör örgütünün saldırılarında bir artışın yaşandığına dikkati çeken Canikli, "Bu artışlarda bazı siyasilerin terörü cesaretlendiren açıklamalarının payı olduğunu düşünüyoruz" dedi. CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'e ilişkin sözleri hakkında ise Canikli, "Talihsiz ve üzüntü verici bir açıklama" dedi.