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'de oranı 1999'dan bu yana yüzde 30 arttı

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yayımladığı raporda, ülkedeki oranlarında 1999 ile 2016 yıllarında yüzde 30 artış görüldü.

Giriş Tarihi: 11.6.2018 16:40
ABD'de intihar oranı 1999'dan bu yana yüzde 30 arttı

'de etme oranının 1999-2016 yıllarında yüzde 30 arttığı belirtildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) raporunda, ABD'de 2016'da 45 bin kişinin intihar ettiğine işaret edilerek, intihar oranlarının 1999-2016 döneminde yüzde 30 arttığı kaydedildi.

ABD'de intiharın ölüm nedenleri arasında 10'uncu sırada yer aldığı vurgulanan raporda, yaşları 15 ila 34 olan kişilerde ise intiharın ölüm nedenleri arasında 2'nci sıraya çıktığı ifade edildi.

Raporda ayrıca intihar edenlerin yarısından fazlasına herhangi bir akıl hastalığı teşhisi konmadığı bildirildi.

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ABD'de intihar oranı 1999'dan bu yana yüzde 30 arttı
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