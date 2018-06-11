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'de oranları 1999'dan bu yana yüzde 30 arttı

'de etme oranının 1999-2016 yıllarında yüzde 30 arttığı belirtildi. ABD ve Önleme Merkezinin (CDC) raporunda, ABD'de 2016'da 45 bin kişinin intihar ettiğine işaret edilerek, intihar oranlarının 1999-2016 döneminde yüzde 30 arttığı kaydedildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 16:01
ABD'de intihar oranları 1999'dan bu yana yüzde 30 arttı

'de etme oranının 1999-2016 yıllarında yüzde 30 arttığı belirtildi. ABD ve Önleme Merkezinin (CDC) raporunda, ABD'de 2016'da 45 bin kişinin intihar ettiğine işaret edilerek, intihar oranlarının 1999-2016 döneminde yüzde 30 arttığı kaydedildi.

ABD'de intiharın ölüm nedenleri arasında 10'uncu sırada yer aldığı vurgulanan raporda, yaşları 15 ila 34 olan kişilerde ise intiharın ölüm nedenleri arasında 2'nci sıraya çıktığı ifade edildi.

Raporda ayrıca intihar edenlerin yarısından fazlasına herhangi bir akıl hastalığı teşhisi konmadığı bildirildi.

ABD'de intihar yöntemlerinde silahla intiharın ilk, kendini asmanın ise ikinci sırada olduğu kaydedildi.



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ABD'de intihar oranları 1999'dan bu yana yüzde 30 arttı
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