AB'den Trump'a G-7 tepkisi

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump tarafından "iki yüzlü ve zayıf olmakla" suçlanan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yanında taraf durdu.

G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ve diğer liderler arasında yaşanan gerginliğin ardından AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, basına yaptığı açıklamada, "AB, G7 Sonuç Bildirgesi'nin bütünüyle arkasında durmaktadır." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Trudeau'yı "zorlu zirveye mükemmel hazırlanmış olması ve başkanlık etmesi" dolayısıyla tebrik ettiğini anımsatan Schinas, "AB, uluslararası, kurallara dayalı ve çok taraflı sistemi desteklemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Trump, Trudeau'nun kendisi zirveden ayrıldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında çelik ve alüminyum tarifelerini eleştirmesi üzerine G7 Sonuç Bildirgesi'ni imzalamayacağını açıklamış ve sosyal medyadan şu paylaşımı yapmıştı:

"Başbakan Justin Trudeau, ben ayrıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyip 'ABD gümrük vergilerinin adeta hakaret olduğunu' ve 'itilip kakılmayacağını' söyleyene kadar G-7 toplantılarımızda çok uysal ve nazik davrandı. Oldukça iki yüzlü ve zayıf."

Beyaz Saray'ın eleştirilerinin hedefi olan Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, Kanadalıların Birinci Dünya Savaş'ından bu yana ABD askerleri ile omuz omuza savaştığını hatırlatarak, ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasını Kanada halkına "hakaret" olarak nitelendirmişti.