"Dünya barışının geleceği Trump'ın temsilcilerine bırakılmaz"

Ureykat, İsrail'in "Haaretz" gazetesi için kaleme aldığı makalesinde "Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın kendisine yönelttiği eleştiriler ve Washington yönetiminin Filistin meselesine yönelik politikalarını" değerlendirdi.

FKÖ Genel Sekreteri, "Dünya barışının geleceğini Trump'ın temsilcilerinin ellerine bırakmak büyük bir sorumsuzluk olur." ifadesini kullandı.

"ORTADOĞU BARIŞI 51 YILLIK İSRAİL İŞGALİNE SON VERİLMESİ İLE MÜMKÜN"

ABD yönetiminin 30 Mart'tan bu yana Gazze sınırında devam eden İsrail katliamına, illegal Yahudi yerleşim birimleri planlarına ve Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerin yanı sıra İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik çıkardığı ırkçı yasalara göz yumduğunu ifade eden Ureykat, Trump yönetiminin Filistin'in ulusal ve insani haklarını ortadan kaldırma konusunda İsrail'in ana kampanyacısı haline geldiğini dile getirdi.

ABD'NİN TUTUMU İŞGALCİDEN YANA!

Ortadoğu barışının savaş suçları ve uluslararası insan hakları ihlalleri üzerine değil İsrail'in Filistin üzerindeki 51 yıllık işgaline son vermesi ile inşa edilebileceğini kaydeden Ureykat, ABD'nin Filistin sorunu konusundaki tutumunu eleştirdi.

"YÜZYILIN ANLAŞMASI" ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİNİ DİKTE ETMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL

"Yüzyılın anlaşması"nın yasa dışı politikaları ve uluslararası hukuk ihlallerini dikte etmekten başka bir şey olmadığını vurgulayan Ureykat, Trump yönetiminin 14 Mayıs'ta ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak anarşiyi teşvik ettiğini ve uluslararası anlaşmaların altını oyduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Trump'ın Filistin sorununun çözümü için sunabileceği önerilere de değinen Ureykat, "Trump yönetimi Filistin sorunun çözümü için ne önerirse önersin bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasına katkı sunmayacaktır. Aksine İsrail'in Filistin halkının vatanlarında özgür ve onurlu bir şekilde yaşamasını reddeden ırkçı politikalarının devam etmesine ve sağlamlaşmasına neden olacaktır." ifadelerine yer verdi.

TRUMP YÖNETİMİNDEN BUNDAN DAHA AZINI BEKLEMEK "SAFLIK"

"Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Filistinlilerin dizlerinin üzerine çökmesini istiyor, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, 'işgal' kelimesini Dışişleri Bakanlığı raporlarından silmeyi hedefliyor. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Niki Haley de ABD'yi tek başına ve uluslararası toplumdan izole ederek Filistinlilerin korunmasına ilişkin tasarıyı veto ediyor." ifadelerini kullanan Ureykat, Trump yönetiminden bundan daha azını beklemek için saf olmak gerektiğini belirtti.

"GREENBLATT İSRAİL'İN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPMAK YERİNE GAZZELİLERE BAŞSAĞLIĞI DİLESİN"

Filistin meselesinde kalıcı barışı sağlamak için emlakçılar yerine devlet adamlarına ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Ureykat, Trump yönetimindeki bazı isimlerin Filistinliler Siyonizmi tanıyıp politik haklarından vazgeçene kadar sorunun hiçbir şekilde çözümüne rıza göstermeyeceğini dile getirdi.

Trump'ın Ortadoğu Temsilcisi Greenblatt'ın kendisine yönelik eleştirilerine de değinen Ureykat, "Greenblatt'ın söz konusu eleştirilerle kendisini değil barış sürecini öldürdüğünü" ifade etti.

İsrailli keskin nişancının gazeteciye ateş açma anı kamerada

Greenblatt ile pek çok toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Ureykat, bu toplantılarda Greenblatt'ın iki devletli çözüm, illegal Yahudi yerleşim yerleri ve sınırlar konusunun gündeme getirilmesine karşı çıktığını aktardı.

Makalesinde Ureykat, şunları kaydetti:

"Greenblatt, İsrail işgalinin sözcülüğünü yapmayı seçmek yerine Gazze'de İsrailli keskin nişancıların kurşunlarıyla yaşamını yitiren onlarca Filistinliye başsağlığı dilesin."

ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblatt, yine "Haaretz" gazetesi için kaleme aldığı makalede, "Saib Ureykat ve onun gibi Filistinli liderlerin şimdiye kadar bölgeye barış getirmediğini bundan sonra da getiremeyeceğini" ileri sürmüştü.