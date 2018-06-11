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'de Katolik ayin sırasında öldürüldü

'de ülkenin kuzeyindeki Nueva Ecija eyaletinde bir Katolik rahibin kilisedeki ayin sırasında öldürüldüğü bildirildi. in penceresinden içeriye ateş eden saldırganların, motosikletle kaçarak olay mahallinden uzaklaştığı ifade edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 17:54 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 18:00
Filipinler'de Katolik rahip ayin sırasında öldürüldü

Emniyetten yapılan açıklamada Richmond Nilo'nun, şehrindeki hizmet verdiği de pazar ayini sırasında iki silahlı saldırgan tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Şapelin penceresinden içeriye ateş eden saldırganların, motosikletle kaçarak olay mahallinden uzaklaştığı ifade edildi. Saldırganların yakalanması ve olayın ayrıntılı olarak soruşturulması için özel bir polis biriminin kurulduğu kaydedildi.

ÜÇÜNCÜ RAHİP CİNAYETİ

Katolik Rahipler Konferansı i kınarken, Rahip Nilo'nun öldürülmesinin ülkede son aylarda işlenen üçüncü rahip cinayeti olduğuna dikkat çekildi.

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Filipinler'de Katolik rahip ayin sırasında öldürüldü
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