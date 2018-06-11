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Fransa ve İsveç, Trump-Kim görüşmesine kuşkulu yaklaşıyor

Başkanı , dengesiz politikaları yüzünden itibar kaybetmeye devam ediyor. Avrupa ülkeleri, artık güvensizliklerini açıkça dile getirmeye başladı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ve İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, ABD Başkanı Donald Trump ile lideri Kim Jong-un'un, Kore Yarımadası'nın silahsızlanması için Singapur'da yapacağı görüşmenin olumlu sonuçlanmasından kuşku duyduklarını belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 20:18 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 20:18
Fransa ve İsveç, Trump-Kim görüşmesine kuşkulu yaklaşıyor

Le Drian, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsveçli mevkidaşı Wallström ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Le Drian, Trump ile Kim arasında yapılacak görüşmeye değindi.

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Le Drian, "Fransa olarak Başkanı ile lideri Kim Jong-un'un, Kore Yarımadası'nın nükleer silahsızlanması için yapacağı görüşmenin olumlu sonuçlanacağına dair kuşkularımız bulunuyor. Eğer anlaşma gerçekleşirse, ilk alkışlayan ben olacağım.'' ifadelerini kullandı.

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Kore Yarımadası'nın nükleer silahsızlanması için şimdilik her şeyin olumlu gittiğini belirten Drian, "Umarım sonunda başarıya ulaşılır." dedi.

"BAŞARISIZLIĞA HAZIR OLUN"

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'de, Trump, Kim Jong-un buluşmasını olumlu karşıladıklarını vurgulayarak, ''Her ne kadar buluşma umutlarımızı artırsa da buluşmanın başarısız sonuçlanmasına da hazırlıklı olmalıyız.'' dedi.

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ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim, Kore Yarımadası'nın nükleer silahsızlanması için yarın Singapur'da bir araya gelecek.

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Fransa ve İsveç, Trump-Kim görüşmesine kuşkulu yaklaşıyor
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