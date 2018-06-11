Gergin zirvede imzasız son

ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Avrupa, Kanada
ve Çin'i de kapsayan ülkeleri hedef alan ekonomik hamleleri dolayısıyla gergin bir havada başlayan G7 zirvesi son buldu. Kanada'da gerçekleşen zirveden, Kuzey Kore
lideri Kim Jong-un ile görüşmek için erken ayrılan Trump, sosyal medyadan "Başbakan Justin Trudeau, ben ayrıldıktan sonra basın toplantısı düzenleyip 'ABD gümrük vergilerinin adeta hakaret olduğunu' ve 'itilip kakılmayacağını' söyleyene kadar G-7 toplantılarımızda çok uysal ve nazik davrandı. Oldukça ikiyüzlü ve zayıf" mesajını paylaştı. ABD'nin, yeni gümrük vergilerini Kanada'nın Amerikan süt ürünlerine uyguladığı yüzde 270 oranlık gümrük vergisine cevap olduğunu savunan Trump, "Justin'in yanlış açıklamalarına ve Kanada'nın Amerikan çiftçi, işçi ve şirketlerine uyguladığı büyük gümrük vergilerinden dolayı ABD temsilcilerine, G-7 Sonuç Bildirgesi'ni onaylamamaları talimatı verdim ve bildiriyi imzalamayacağım" dedi. ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere'den oluşan G7 ülkelerinin sonraki zirvesinin, 2019 yılında Fransa'da düzenleceği açıklanırken zirveye yönelik protestolar liderler Kanada'dan ayrılana dek devam etti. KİM JONG-UN SİNGAPUR'DA
TARIHI
bir adım atarak ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeye hazırlanan Kim Jongun, zirvenin yarın düzenleneceği Singapur'a dün ulaştı. Kim, daha önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
'in kaldığı St. Regis Oteli'ne geçti. Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının görüşüleceği zirvenin, 1950- 53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan beri süren ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor. ÖNCE TAKLİTLERİ BULUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un taklitçileri, dünyanın gözlerini dikerek beklediği salı günkü tarihi zirve öncesi, zirvenin gerçekleşeceği Singapur'a giderek buluştu. Deniz ürünleri servis eden bir restoranda akşam yemeği yiyen ikili, ilginç görüntülere neden oldu.