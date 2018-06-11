"Grip Oteli"nde konaklayana 3 bin 500 dolar

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""nde konaklayana 3 bin 500 dolar

'de aşıların ne kadar etkili oldğunu araştırmak isteyen bilim adamları 'nde konaklayacak gönüllüler arıyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 12:29
Grip Otelinde konaklayana 3 bin 500 dolar

'de aşıların ne kadar etkili olduğunu araştırmak isteyen bilim adamları, ""nde konaklayacak gönüllüler arıyor.

"Live Science"ın haberine göre, Missouri eyaletinde Saint Louis Üniversitesinden bilim adamları, grip aşılarının etkisi hakkında daha kapsamlı araştırma yapabilmek için "Uzun Kalım Araştırma Birimi"ni, namı diğer "Grip Oteli"ni kurdu.

OTEL BİLEREK GRİBE YAKALANACAK GÖNÜLLÜLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK!

Otel, isteyerek gribe yakalanacak gönüllülere sahipliği yapacak. Önceden aşı ya da placebo yapılacak katılımcılar, daha sonra virüslere maruz bırakılacak. Konaklama ve yol masrafları için 3 bin 500 dolar ödeme yapılacak gönüllüler, 10 gün boyunca otelde karantina altında takip edilecek.

Standart otel özelliklerine sahip tesiste, gönüllülerle ilgilenecek hemşireler de bulunacak. Bilim adamları, Grip Oteli'ndeki ilk çalışmayı altı ay içinde yapmayı planlıyor.

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