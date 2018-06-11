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, cerrahlardan daha iyi çıktı

Giriş Tarihi: 11.6.2018
İnkalar, cerrahlardan daha iyi çıktı
ABD'li bilimciler, İnka medeniyeti zamanında doktorların, 19. yüzyılın cerrahlarına göre kafatası ameliyatlarında gösterdikleri başarı oranlarının daha fazla olduğunu belirledi. World Neurosurgery dergisinde yayımlanan makaleye göre nörolog David Kushner'in öncülüğündeki ABD'li bir grup araştırmacı, şu anda Peru topraklarında yer alan ın eski başkenti Cusco'nun civarlarında bulunan, 15. ve 16. yüzyıl dönemine ait yaklaşık 160 adet insan kafatası örneğini inceledi. İnceleme sırasında uzmanlar, ameliyat boşluklarının kenarlarında iyileşen yara izlerine rastlamadıkça hastanın ameliyat sonrasında öldüğü, iyileşen düz kemik dokusununsa, hastanın ameliyattan sonra birkaç ay ya da yıl boyunca yaşamış olabileceğini gösterdiği sonucuna vardı. Bilimciler tüm örnekleri analiz ettikten sonra hastaların yaklaşık yüzde 83'ünün ameliyatlar sonrasında hayatta kaldıkları sonucuna vardı. Bu arada, ABD'de 19. yüzyılda meydana gelen yıllarında benzer tedavi yöntemleri kullanan cerrahların kafa ameliyatlarında yaklaşık yüzde 50 başarı oranını yakaladıkları belirtildi. Araştırmacılar, elde ettikleri sonuçları 'çarpıcı' olarak niteleyerek, kafatası örneklerinin bazı hastaların 5 defaya kadar ameliyat edildiklerini gösterdiğine dikkat çekti. Sputnik
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İnkalar, cerrahlardan daha iyi çıktı
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