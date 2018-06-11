Irak'ta "yeniden seçim" çağrısı yapıldı

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi yangının, Irak halkının iradesini değiştirmek, halkı aldatmak ve oylarda sahtecilik yapmak için "kasıtlı" olarak çıkarıldığını öne sürdü.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi de geçici hükümetin kurulup seçimlerin yeniden yapılmasını istedi.

"SEÇİMLERİN İPTAL EDİLMESİ AMAÇLANIYOR"

Seçimden birinci olarak çıkan Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı siyasi politbüro temsilcisi Ziya el-Esedi ise yaptığı açıklamada, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını ve bunun amacının seçimlerin iptal edilmesi olduğunu kaydetti.

Bağdat Operasyonlar Komutanı Celil er-Rubayi ise yaptığı açıklamada, yangının oy pusulalarının bulunduğu sandıkları etkilemediğini ve sadece elektronik sayım cihazlarının yakıldığını ileri sürdü.

Başkent Bağdat'ta bugün seçim sandıklarının bulunduğu en büyük depoda yangın çıkmıştı.

Müdahale sonrası binadan çıkarılan bazı sandıkların yangından etkilendiği görülmüştü.

ELLE SAYILMA KARARI ALINMIŞTI

Irak Meclisi, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılması kararı almıştı.

Söz konusu karar doğrultusunda oyların elle sayımının yapılmasından önce bu yangının çıkması dikkati çekti.