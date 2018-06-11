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'ta "yeniden " çağrısı yapıldı

Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi Bağdat'ta sandıklarının bulunduğu depoda çıkmasının ardından seçimlerin yeniden yapılması çağrısında bulundu. Cuburi yaptığı yazılı açıklamada, yangının, Irak halkının iradesini değiştirmek, halkı aldatmak ve oylarda sahtecilik yapmak için "kasıtlı" olarak çıkarıldığını belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 20:17 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 01:42
Irak'ta yeniden seçim çağrısı yapıldı

Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ın, Irak halkının iradesini değiştirmek, halkı aldatmak ve oylarda sahtecilik yapmak için "kasıtlı" olarak çıkarıldığını öne sürdü.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi de geçici hükümetin kurulup lerin yeniden yapılmasını istedi.

"SEÇİMLERİN İPTAL EDİLMESİ AMAÇLANIYOR"

Seçimden birinci olarak çıkan Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı siyasi politbüro temsilcisi Ziya el-Esedi ise yaptığı açıklamada, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını ve bunun amacının seçimlerin iptal edilmesi olduğunu kaydetti.

Irak Meclisi yurt dışı seçim sonuçlarını iptal etti

Bağdat Operasyonlar Komutanı Celil er-Rubayi ise yaptığı açıklamada, yangının oy pusulalarının bulunduğu sandıkları etkilemediğini ve sadece elektronik sayım cihazlarının yakıldığını ileri sürdü.

Başkent Bağdat'ta bugün seçim sandıklarının bulunduğu en büyük depoda yangın çıkmıştı.

Müdahale sonrası binadan çıkarılan bazı sandıkların yangından etkilendiği görülmüştü.

ELLE SAYILMA KARARI ALINMIŞTI

Irak Meclisi, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılması kararı almıştı.

Söz konusu karar doğrultusunda oyların elle sayımının yapılmasından önce bu yangının çıkması dikkati çekti.

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Irak'ta "yeniden seçim" çağrısı yapıldı
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